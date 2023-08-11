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НовостиТуризм11 августа 2023 17:28

Туристический цикл #МаршрутыКубани продолжил Славянский район

Губернатор Краснодарского края рассказал о достопримечательностях Славянске-на-Кубани
Евгения ХАЛИКОВА
Славянский район омывает Азовское море. Фото: пресс-службы администрации Славянского района.

Славянский район омывает Азовское море. Фото: пресс-службы администрации Славянского района.

Губернатор Краснодарского края продолжил рассказ о малоизвестных, но самобытных уголках региона. В рамках цикла #МаршрутыКубани Вениамин Кондратьев рассказал о Славянском районе.

«Славянский район – уникальный и самобытный уголок, расположенный в западной части Краснодарского края. Он славится обилием лиманов, которые отлично подойдут для охотников и рыболовов, а также своими песчано-ракушечными пляжами Азовского побережья», - написал глава региона Вениамин Кондратьев в своих соцсетях.

На территории муниципалитета находится природный заказник «Приазовский». В лиманах и реках заказника встречаются 90 видов рыб. Рыбачить здесь не запрещено, но при соблюдении ряда условий. В самом Славянске-на-Кубани сохранились памятники истории и красивые архитектурные сооружения.