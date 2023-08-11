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НовостиОбщество11 августа 2023 17:37

В трех районах Кубани появились особо охраняемые природные территории

Темрюкский, Славянский и Приморско-Ахтарский районы включили в свой перечень территории, имеющие охранный статус, площадью более 100 тыс. га
Евгения ХАЛИКОВА
Новые территории помогут поддержать экологический баланс. Фото: t.me/mpr_kk

Новые территории помогут поддержать экологический баланс. Фото: t.me/mpr_kk

В Краснодарском крае стало больше территорий, имеющих охранный статус. В Темрюкском, Славянском и Приморско-Ахтарском районах площади более 100 тыс. га. стали особо охраняемым природными территориями.

«Губернатором Краснодарского края подписаны постановления о создании лиманно-плавневых комплексов «Ахтарские лиманы» и «Дельта реки Кубань», - сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Благодаря этому удастся сохранить Ахтаро-Гривенскую, Куликовско-Курчанскую и Жестерскую системы лиманов, а также ценных и редких объектов растительного и животного мира. До конца 2023 года планируется создание еще 3 природных территорий регионального значения.