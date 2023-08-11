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НовостиПроисшествия11 августа 2023 18:26

В Адыгее во время рейда задержали 27 нарушителей правил дорожного движения

Госавтоинспекторы Адыгеи провели массовую проверку водителей на состояние опьянения
Евгения ХАЛИКОВА
В Адыгее прошел рейд "Трезвый водитель".

В Адыгее прошел рейд "Трезвый водитель".

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее прошла масштабная операция под условным названием «Нетрезвый водитель». Более 70 госавтоинспекторов заняли посты на республиканских дорогах. Вместе с ними в рейде участвовали представители администраций муниципальных образований региона и общественники.

«Для получения максимальной эффективности своей работы, дорожные полицейские использовали метод так называемого «дорожного коридора», в ходе которого на одной из полос движения останавливался сразу поток машин», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

В ходе рейда сотрудники дорожной полиции выявили 27 различных нарушений правил дорожного движения. Один автолюбитель отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, еще три человека управляли транспортом без водительского удостоверения, а шестерых водителей привлекли к административной ответственности за неиспользование ремня безопасности. Также были зафиксированы девять нарушений норм тонировки, а четыре водителя перевозили детей без специальных детских удерживающих устройств.