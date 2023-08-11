В Краснодаре мужчина угрожал гранатой неправильно припарковавшемуся водителю

В Краснодаре мужчина напугал оппонента ручной гранатой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре спор двух мужчин стал объектом для полицейской проверки Конфликт произошел вечером 10 августа на улице Ярославского. Жителю Пашковского жилого массива не понравилось, как припарковался водитель.

«Между двумя мужчинами произошел словесный конфликт. Одному из них не понравилось, как припарковался другой. Он просил его переставить автомобиль, но водитель его не слушал. После этого пешеход положил ему на капот гранату. На место вызвали полицию», - сообщили в УМВД России по Краснодару.

Прибывшие на место полицейские установили, что мужчина угрожал оппоненту муляжом ручной гранаты. Стражам порядка он объяснил, что хотел пошутить. По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента.