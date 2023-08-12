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Глава Краснодара поздравил горожан с днем физкультурника. Евгений Наумов пожелал любителям спорта бодрости духа и крепкого здоровья. Об этом мэр краевой столицы написал в телеграме.

«Наш город славится спортивными победами. Но много среди краснодарцев и физкультурников-любителей — самых разных профессий и возрастов. Мы продолжим создавать условия, чтобы физкультура и спорт были доступны всем, а наши чемпионы тренировались на базах самого высокого класса», – подчеркнул Евгений Наумов.

Отметим, что день физкультурника ежегодно отмечается в России во вторую субботу августа. В честь праздника в Краснодаре откроется дворец спорта «Динамо» и пройдет забег по улице Красной.