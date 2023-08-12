Зал единоборств открыли в Кудепсте в Сочи

Здесь отремонтировали дорогу к центру, благоустроили территорию и установили площадку с тренажерами.

Сегодня вся Россия отмечает День физкультурника. И в Сочи подготовили программу в каждом из районов, ключевое событие — открытие нового современного спорткомплекса в Кудепсте.

В Зале единоборств на улице Искры будут тренироваться около 700 воспитанников спортшколы олимпийского резерва №27. И важно, что здесь откроется с городской Федерацией самбо и дзюдо отделение адаптивного спорта для детей, которым нужно особенное внимание. Также здесь отремонтировали дорогу к центру, благоустроили территорию и установили площадку с тренажерами.

"В целом в этом году при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева строим и проектируем семь спортивных объектов. И результаты работы оцениваем не столько по количеству завоеванных медалей, сколько по росту числа горожан, которые выбирают здоровье, — уже почти 60 процентов сочинцев занимаются спортом", - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.