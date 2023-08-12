В Сочи завели уголовное дело после ДТП с экскурсионным джипом

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лазаревском районе Сочи 11 августа в 16:30 произошла жуткая авария с экскурсионным джипом. Это случилось на трассе рядом с селом Солохаул. Пострадали девять человек, среди них два ребенка и одна беременная женщина. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг ненадлежащего качества.

«В отношении 38-летнего мужчины заведено уголовное дело. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей», - утончили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, подозреваемый вместе со своими знакомыми решили сделать бизнес. Они предоставляли услуги «джиппинга» за определенную плату. 11 августа водители превысил скорость и врезался в скалу. Пострадавшие с различными травмами доставлены в больницы. Угрозы их жизням не имеется.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Назначены необходимые экспертизы», - заключили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.