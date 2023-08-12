Мэр Краснодара поздравил летчиков с профессиональным праздником

Глава кубанской столицы пожелал крепкого здоровья, удачи, благополучия
Сегодня праздник у всех, кто имеет отношение к Военно-воздушным силам страны. Летчики, штурманы, другие авиаспециалисты — все они выполняют сложные боевые задачи по защите воздушных рубежей Родины. Охраняют и защищают всех нас.
"Огромное спасибо за вашу службу, за смелость, самоотверженность, героизм! Мы вами гордимся!" - написал в своем Telegram-канале мэр Краснодара Евгений Наумов.
Глава кубанской столицы пожелал крепкого здоровья, удачи, благополучия, а также чистого неба над головой.