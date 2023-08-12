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НовостиПроисшествия12 августа 2023 8:17

Туристы подрались с охранником ресторана в Геленджике

Молодым людям грозит 15 суток ареста за распыление перцового баллона на курорте
Алексей ГУК
Фото t.me/omvd_gel

Фото t.me/omvd_gel

Туристы подрались с охранником ресторана быстрого питания в Геленджике. Потасовка случилась в пятницу, 11 августа, в районе 19 часов. Об этом сообщает ОМВД России по курорту.

Отмечается, что драку устроили отдыхающие из Пермской и Свердловской областей. Молодые люди 19 и 20 лет распылили перцовый баллончик в лицо охраннику заведения.

«В настоящее время в отношении молодых людей составлены административные материалы, им грозит до 15 суток административного ареста», – добавили в ведомстве.