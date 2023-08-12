Губернатор Кубани поздравил военных летчиков с профессиональным праздником

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают военные летчики.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают военные летчики. В год 80-летия освобождения Кубани с особой благодарностью вспоминаем подвиги асов Великой Отечественной войны. Сейчас, в ходе специальной военной операции, пилоты вновь демонстрируют мастерство и профессионализм.

На Кубани дислоцируются ведущие соединения военно-воздушных сил, в стенах летного училища имени А.К.Серова получает знания и навыки молодое поколение летчиков.

"Поздравляю всех, кто сегодня несет службу на боевых вылетах и в частях базирования, ветеранов военной авиации. Здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!" - написал в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.