Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре наградили ведущих атлетов и тренеров региона. Церемония прошла в рамках празднования Дня физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Наградили спортсменов во дворце водных видов спорта. Участие в церемонии приняли вице-губернатор Кубани Александр Власов, министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко, а также депутаты Заксобрания Краснодарского края.

– Кубань – один из лидеров по развитию спортивной отрасли в стране. В 2023 году будет введено в эксплуатацию порядка 50 спортивных объектов в более чем 30 районах Краснодарского края, а число систематически занимающихся физической культурой и спортом по итогам 2022 года превысило отметку в три миллиона триста тысяч человек, что является третьим результатом в стране, – подчеркнул Александр Власов.

Звания «Заслуженных мастеров спорта» получили Софья Полищук и Дарья Тихомирова, а Дмитрий Телегин стал «Заслуженным тренером России». Еще семь человек получили почетные грамоты администрации, 29 – благодарности губернатора и другие благодарственные письма.