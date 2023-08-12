Фото: t.me/kondratyevvi

Скульптуру Людмилы Брагиной открыли у обновленного стадиона «Динамо» в Краснодаре. Бюст олимпийской чемпионки 1972 года появился у входа на арену. Об этом сообщил глава Кубани, Вениамин Кондратьев.

Напомним, что Людмила Брагина является первой олимпийской чемпионкой из Краснодарского края. На Играх в Мюнхене ей не было равных в забеге на 1500 метров.

«К своим блистательным победам спортсменка готовились на краснодарском стадионе «Динамо», который сегодня, в День физкультурника, вновь открывает свои двери после долгой реконструкции», – подчеркнул глава региона.

Также Вениамин Кондратьев подчеркнул, что путь Людмилы Брагиной в спорте был тернистым. А скульптура легендарной спортсменки напомнит будущему поколению, что нет ничего невозможного.