Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 августа 2023 12:36

Скульптуру Людмилы Брагиной открыли у обновленного стадиона «Динамо» в Краснодаре

Бюст олимпийской чемпионки 1972 года появился у входа на арену
Алексей ГУК
Фото: t.me/kondratyevvi

Фото: t.me/kondratyevvi

Скульптуру Людмилы Брагиной открыли у обновленного стадиона «Динамо» в Краснодаре. Бюст олимпийской чемпионки 1972 года появился у входа на арену. Об этом сообщил глава Кубани, Вениамин Кондратьев.

Напомним, что Людмила Брагина является первой олимпийской чемпионкой из Краснодарского края. На Играх в Мюнхене ей не было равных в забеге на 1500 метров.

«К своим блистательным победам спортсменка готовились на краснодарском стадионе «Динамо», который сегодня, в День физкультурника, вновь открывает свои двери после долгой реконструкции», – подчеркнул глава региона.

Также Вениамин Кондратьев подчеркнул, что путь Людмилы Брагиной в спорте был тернистым. А скульптура легендарной спортсменки напомнит будущему поколению, что нет ничего невозможного.