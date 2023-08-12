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НовостиПроисшествия12 августа 2023 16:43

8-летний ребенок пострадал в аварии с грузовиком с раками в Геленджике

ДТП случилось около парка «Олимп»
Алексей ГУК
Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

8-летний ребенок пострадал в аварии с грузовиком с раками в Геленджике. ДТП случилось около парка «Олимп».

Отмечается, что грузовик не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с экскаватором, который двигался в попутном направлении. А следом в фуру врезался Volkswagen Amarok, который ехал позади. От удара грузовик опрокинулся на бок, а из багажника посыпались раки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии пострадала 8-летняя девочка. Она находилась в грузовик. С переломом ключи ребенка доставили в городскую больницу Геленджика. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются полицейские.