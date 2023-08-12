Стадион «Динамо» открылся в Краснодаре после реконструкции

Здесь созданы условия для занятий легкой атлетикой, единоборствами, художественной гимнастикой, волейболом, футболом, теннисом, всего – по 15 видам.

Сегодня, 12 августа, спортсмены, тренеры, ветераны, любители спорта и все жители Краснодара отмечают долгожданное событие – открытие легендарного стадиона «Динамо» после реконструкции.

Перед торжественным мероприятием вместе с председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолием Гулевским губернатор Кубани Вениамин Кондратьев осмотрел обновленное сооружение. Его сложно называть просто стадионом, потому что теперь – это настоящий дом спорта. Здесь созданы условия для занятий легкой атлетикой, единоборствами, художественной гимнастикой, волейболом, футболом, теннисом, всего – по 15 видам.

На протяжении десятилетий стадион был любимым местом горожан, центром спортивной жизни края. Здесь тренировались и состязались сильнейшие атлеты страны, оттачивали свое мастерство наши олимпийские чемпионы – легкоатлетки Людмила Брагина и Людмила Чернова, пятиборец Евгений Липеев.

"Уверен, в этих обновленных стенах сохранился дух великой истории и победных динамовских традиций. Не сомневаюсь, что совсем скоро арена откроет нам новые яркие имена", - отметил Вениамин Кондратьев.