Губернатор Кубани принял участие в открытии стадиона «Динамо» в Краснодаре

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Стадион «Динамо» в Краснодаре открылся. Он ушел на реконструкцию более 10 лет назад. Распахнула двери арена в субботу, 12 августа, в день физкультурника.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Анатолий Гулевский.

«Его сложно называть просто стадионом, потому что теперь – это настоящий дом спорта. Здесь созданы условия для занятий легкой атлетикой, единоборствами, художественной гимнастикой, волейболом, футболом, теннисом, всего – по 15 видам», – подчеркнул глава региона.

Вениамин Кондратьев добавил, что стадион «Динамо» не один десяток лет был местом притяжении для горожан и центром спортивной жизни региона.

«Здесь тренировались и состязались сильнейшие атлеты страны, оттачивали свое мастерство наши олимпийские чемпионы – легкоатлетки Людмила Брагина и Людмила Чернова, пятиборец Евгений Липеев. Уверен, в этих обновленных стенах сохранился дух великой истории и победных динамовских традиций. Не сомневаюсь, что совсем скоро арена откроет нам новые яркие имена», – заключил глава Кубани.