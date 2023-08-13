Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 августа 2023 5:11

Что произошло в ночь на 13 августа в Краснодарском крае

Стадион «Динамо» в Краснодаре открыли после 10 лет реконструкции
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Последние новости на утро 13 августа

Последние новости на утро 13 августа

Стадион «Динамо» открылся в Краснодаре на улице Красной после 10 лет реконструкции. В торжественной церемонии принял участие губернатор края Вениамин Кондратьев. На стадионе созданы условия для занятий 15 видами спорта, включая легкую атлетику, художественную гимнастику, волейбол, футбол и теннис.

«На протяжении десятилетий стадион был любимым местом горожан, центром спортивной жизни края. Здесь тренировались и состязались сильнейшие атлеты страны», - прокомментировал Кондратьев.

К другим новостям:

Киевский режим пытался нанести террористический удар по Крымскому мосту 12 августа. Движение по путепроводу временно приостанавливалось.

Опасная жара надвигается на Кубань. Средняя температура по краю подскочит до 35-40 градусов.

В Сочи завели уголовное дело после ДТП с экскурсионным джипом. В аварии пострадали два ребенка и семь взрослых.