Воздух в Краснодарском крае снова раскалится: метеорологи предупредили об опасной жаре

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На Краснодарский край снова надвигается пекло. Метеоролог Михаил Леус сообщил, что у берегов Каспия 13 августа будет формироваться очередной циклонический вихрь. По своей периферии он принесёт на восток Кубани очаги грозовых дождей, а вот на западе региона антициклон сделает погоду жаркой и преимущественно сухой. В Краснодаре день пройдет без осадков.

«Температура воздуха +32…+34 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что выше нормы», - отметил Леус.

В понедельник, 14 августа, в Краснодарском крае осадков не ожидается, днем воздух прогреется до +36 градусов. Жаркая погода не будет отпускать регион всю неделю.