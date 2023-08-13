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НовостиПроисшествия13 августа 2023 5:56

В Прикубанском округе Краснодара утром 14 августа три улицы остались без света

Причиной отключения электроэнергии в Краснодаре стала авария на сетях
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Электрики оперативно устранили повреждение

Электрики оперативно устранили повреждение

Утром 13 августа произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе Краснодара. Об этом сообщили в ЕДДС.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключена ТП-818 и 4 трансформаторных подстанции», - отметили в единой диспетчерской службе города.

Без электроэнергии из-за аварии остались улицы 1-го Мая, Таймырская, Черкасская.

На месте работала спецбригада. В 8:51 специалисты сообщили, что авария устранена, все потребители запитаны.