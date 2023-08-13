В Крымском районе капитально ремонтируют ЦРБ

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Крымской центральной районной больнице капитально ремонтируют отделение переливания крови. На обновление здания выделили почти 29 млн рублей.

«На месте уже выполнены фасадные и внутренние работы, проведено электроснабжение, сети пожарной безопасности. Сейчас строитель начали укладку плитки. Завершить ремонт планировалось к концу 2023 года, но строители идут с опережением графика. Открытие отделения состоится в октябре», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Крымском районе ремонтируют и другие объекты здравоохранения. Так, капитальный ремонт идет в Нижнебаканской амбулатории.

Всего в 2023 году на Кубани планируют капитально отремонтировать более 40 больниц и поликлиник.