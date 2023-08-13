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НовостиОбщество13 августа 2023 9:30

В Сочи за час оштрафовали 6 водителей электросамокатов

На курорте полицейские оштрафовали нарушителей ПДД
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Проверки продолжаются

Проверки продолжаются

Полицейские Сочи провели рейд - проверили, как соблюдают ПДД водители велосипедов и средств индивидуальной мобильности.

«Водителей призвали быть внимательными и осторожными, разъяснили, как правильно пересекать проезжую часть, где разрешено кататься любителям двухколесного транспорта и рассказали о важности использования световозвращающих элементов на одежде и средствах передвижения в темное время суток», - сообщили в ОМВД по городу-курорту.

Всего за час полицейские Сочи привлекли к административной ответственности 6 нарушителей.