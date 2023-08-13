За выходные на Кубани утонули три человека

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В Краснодарском крае выросло число трагедий на водных объектах. За выходные, 12 и 13 августа, на Кубани утонули три человека.

- В большинстве случаев причины трагедий связаны с неправильным поведением у воды. Отдыхающие проводят время в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегают правилами безопасности и выходят в плавание в неположенном месте, - сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Люди продолжают купаться в потенциально опасных местах. В связи с этим МЧС напомнило о необходимости обращать внимание на береговые запрещающие знаки и аншлаги.