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НовостиПроисшествия13 августа 2023 12:23

На Кубани погиб 5-летний пассажир скутера

Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: gibdd123region

Фото: gibdd123region

Смертельное ДТП произошло утром 13 августа в станице Старощербиновской. В аварии со скутером и двумя машинами погиб ребенок.

- 22-летний водитель скутера без прав не предоставил преимущество Toyota Rav4 под управлением 39-летнего мужчины. Двухколесный транспорт отбросило на встречку в Ford Focus. В результате аварии пассажир скутера погиб на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

Известно, что мальчика перевозил отчим, мотошлемы и специальная защитная экипировка отсутствовали.