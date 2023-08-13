На Кубани погиб 5-летний пассажир скутера

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Смертельное ДТП произошло утром 13 августа в станице Старощербиновской. В аварии со скутером и двумя машинами погиб ребенок.

- 22-летний водитель скутера без прав не предоставил преимущество Toyota Rav4 под управлением 39-летнего мужчины. Двухколесный транспорт отбросило на встречку в Ford Focus. В результате аварии пассажир скутера погиб на месте до приезда скорой помощи, - сообщили в Госавтоинспекции Кубани.

Известно, что мальчика перевозил отчим, мотошлемы и специальная защитная экипировка отсутствовали.