Сочи впервые в истории завоевал «золото» Спартакиады молодежи Кубани

Фото: sochi.ru

Сочи взял «золото» Спартакиады молодежи Кубани. Город-курорт впервые в истории занял первое место в самой массовой – первой группе.

«В Сочи есть многолетняя история спортивных побед, олимпийское наследие, а главное, здесь живут тысячи людей, заряженных энергией спорта, — сказал глава курорта Алексей Копайгородский.

В Спартакиаде приняли участие все 44 районе Краснодарского края. Почти три месяца 359 спортсменов из Сочи боролись за победу в 29 видах спорта. В копилке горожан 21 медаль: шесть золотых, 10 серебряных и пять бронзовых.

Стоит отметить, что в День физкультурника на курорте открыли девять новых объектов, в числе которых новый спортивный стадион в селе Волковка и новый зал единоборств в Кудепсте.

Как отмечают эксперты, более 60% сочинцем занимаются спортом и ведут активный образ жизни.