Две аварии оставили без света 17 улиц Краснодара

Ведутся восстановительные работы

Вечером 13 августа произошло аварийное отключение электроэнергии в Центральном и Карасунском округе.

Без света остались улицы Кузнечная, Щорса, Володарского, Буденного, Ломоносова, Северная, а также Сормовская, Тюляева, Приозерная, Симферопольская, 1 пр. Монтажный, 2 пр. Монтажный, Станочная, Уральская, Бородинская, Горького, Гидростроителей.

На местах аварий проводятся восстановительные работы.

Ранее сообщалось, что утром 13 августа в Прикубанском округе Краснодара три улицы остались без света.