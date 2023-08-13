Сотрудница УК в Краснодаре распылила перцовый баллончик в бастующих жителей дома

Скриншот с видео

Конфликт разгорелся в многоквартирном доме поселка Российского. В управлении по жилищным вопросам рассказали, что собственники квартир самостоятельно установили вводные автоматы электроэнергии большей мощности. Представителям управляющей компании это не понравилось.

В соцсетях распространили видео, на котором видно, как представитель УК распыляет перцовый баллончик в сторону жильцов. После этого присутствующие начинают кашлять и выходят из помещения.

- Самостоятельная замена вводных автоматов на более мощные может привести к перегрузке сетей электроснабжения и в последствии к энергоаварии. Сотрудники УК проводили работы по равномерному распределению электроэнергии, чему собственники пытались воспрепятствовать, - сообщили в МЦУ Краснодара.

В муниципальном центре управления города посоветовали жильцам обратиться в полицию, если все же имели место быть противоправные действия со стороны сотрудников УК.