Митрополит совершил воскресную Литургию в соборе Краснодара

Фото: mitropoliakuban.ru

Митрополит Григорий 13 августа совершил воскресную литургию в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара.

В своем архипастырском слове митрополит Григорий напомнил, что с завтрашнего дня, 14 августа, начинается Успенский пост, который готовит православных христиан к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

«Сегодня за Божественной Литургией был прочитан отрывок из Евангелия от Матфея о том, как Господь Иисус Христос исцелил бесноватого отрока. Апостолы ничего не могли с ним сделать, и Христос укорил Своих учеников в неверии. И затем сказал им, что сей род, то есть, нечистые злые духи, изгоняются только молитвою и постом. Вступая в поприще Успенского поста, мы должны помнить эти слова Господа Иисуса Христа», — сказал митрополит Григорий.

Воздержание от скоромных продуктов в пост должно побеждать в себе ненависть, вражду к своим ближним, злобу, безразличие. В пост необходимо помогать нуждающимся, посещать храмы, участвовать в Таинствах, читать молитвы.

Стоит отметить, что Успенский пост – строгий, в нем не разрешается даже рыба.