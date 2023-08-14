Что произошло в ночь на 14 августа в Краснодарском крае

Последние новости на утро 14 августа на Кубани

Дельфины могут близко подплывать к берегу Анапы, однако туристам следует быть осторожнее. Об этом предупредили в мэрии города.

Такое заявление было сделано на фоне участившихся случаев приближения дельфинов к берегу. Представители администрации уточнили, что афалины заплывают на мелководье во время охоты на мелкую рыбу, и во время охоты или игры достаточно крупные особи могут случайно задеть человека, что небезопасно.

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