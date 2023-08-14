СК завел уголовное дело после гибели 5-летнего мальчика в ДТП на Кубани

Материалы будут переданы из полиции в следственный орган

В Щербиновском районе следователи завели уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб 5-летний ребенок.

- Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летнего молодого человека. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть 5-летнего мальчика, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Известно, что 13 августа отчим перевозил на скутере 5-летнего пасынка без каких-либо средств индивидуальной защиты, без прав управления данным видом транспорта.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в станице Старощербиновской 22-летний водитель скутера не уступил дорогу Toyota Rav4. Двухколесный транспорт отбросило на встречку в Ford Focus. В результате аварии ребенок погиб на месте до приезда скорой помощи.