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НовостиОбщество14 августа 2023 5:33

На Кубани 14 и 15 августа ожидается 36-градусная жара

Синоптики предупредили о повышении температуры воздуха в Краснодарском крае
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Жара в регионе задержится на неделю

Жара в регионе задержится на неделю

В первые рабочие дни предстоящей недели на Кубани ожидается 36-градусная жара. В регионе местами пройдет дождь.

«По краю 14 и 15 августа местами в горных и предгорных районах прольются дожди с грозами. В Краснодаре без осадков. Воздух прогреется до 32 - 36 градусов, ночью – от 18 до 23 градусов», - сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метеоролог Михаил Леус добавил, что управление погодой на территории Кубани окажется в руках гребня азорского антициклона. Простираясь с запада, он уменьшит количество облаков и сохранит вероятность дождей близкой к нулю.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что выше нормы.