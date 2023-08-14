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НовостиОбщество14 августа 2023 5:42

Мэр Краснодара поздравил Сергея Галицкого с днем рождения

Миллиардер 14 августа отмечает 56-летие
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
Фото: emnaumov

Фото: emnaumov

14 августа Сергею Галицкому исполнилось 56 лет. С днем рождения Почетного жителя и мецената Краснодара поздравил мэр города.

«От всей души поздравляю Сергея Николаевича с днем рождения! Вклад в развитие Краснодара этого Человека с большой буквы — монументальный. Перечислять все, что сделал и продолжает делать Сергей Николаевич, нет необходимости — об этом знают все в городе и далеко за его пределами. Его заслуги уже навсегда вписаны в историю Краснодара», - написал Евгений Наумов.

Глава города пожелал имениннику крепкого здоровья и всего самого доброго, а также отметил, что краснодарцы гордятся земляком.