На Кубани объявили неделю популяризации активных видов спорта с 14 августа Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани объявили неделю популяризации активных видов спорта. В регионе с 14 по 20 августа пройдут мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Так, с 14 по 17 августа краевой мобильный центр скрининговой диагностики «Маршрут здоровья» посетит станицу Елизаветинскую и поселок Белозерный. С 15 по 17 августа комплекс «Диспансеризация» приедет в Кавказский район.

16 августа в Краснодаре по улице Воровского, 182 откроется школа здоровья на тему «Рекомендации по физической активности». 17 августа в городе пройдет физкультурно-оздоровительная акция «Бодрое утро». В этот же день в Тбилисском районе организуют профилактический проект «ПРОдиабет».

19 августа в поликлинике Крымской ЦРБ пройдет «День здоровья» под девизом «Активная жизнь – счастливая жизнь!».

Мобильный комплекс краевой станции переливания крови 15 августа посетит Брюховецкий район, 17 августа – Апшеронский район, а 19 августа – Северский.

17 августа в Мостовском районе организуют акцию «Кубань – край долгожителей». А в Абинском районе 18 августа пройдет профилактическое мероприятие «Кубань против рака».