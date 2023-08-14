Судебные приставы госпитализировали мужчину Фото из архива КП

На Кубани больной туберкулезом отказывался от лечения. Судебные приставы принудительно доставили мужчину в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФССП.

Все произошло в Курганинском районе. У жителя станицы Воздвиженской обнаружили открытую форму туберкулеза. Мужчина знал о заболевании, но лечиться отказывался и не посещал больницу.

«В Курганинское районное отделение судебных приставов на исполнение поступил документ о принудительной госпитализации гражданина. На основании документа житель станицы Воздвиженской в обязательном порядке должен быть доставлен в противотуберкулезный диспансер для дальнейшего прохождения лечения», – сообщили в пресс-службе управления ФССП по краю.

Когда приставы пришли к нему домой, мужчина попытался скрыться. Он спрятался в шкафу, но больного туберкулезом все же задержали и госпитализировали.