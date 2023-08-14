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НовостиОбщество14 августа 2023 6:36

На Кубани больной туберкулезом отказывался от лечения

В Курганинском районе приставы принудительно госпитализировали мужчину с туберкулезом
Светлана ОВДЕЙ
Судебные приставы госпитализировали мужчину Фото из архива КП

Судебные приставы госпитализировали мужчину Фото из архива КП

На Кубани больной туберкулезом отказывался от лечения. Судебные приставы принудительно доставили мужчину в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ФССП.

Все произошло в Курганинском районе. У жителя станицы Воздвиженской обнаружили открытую форму туберкулеза. Мужчина знал о заболевании, но лечиться отказывался и не посещал больницу.

«В Курганинское районное отделение судебных приставов на исполнение поступил документ о принудительной госпитализации гражданина. На основании документа житель станицы Воздвиженской в обязательном порядке должен быть доставлен в противотуберкулезный диспансер для дальнейшего прохождения лечения», – сообщили в пресс-службе управления ФССП по краю.

Когда приставы пришли к нему домой, мужчина попытался скрыться. Он спрятался в шкафу, но больного туберкулезом все же задержали и госпитализировали.