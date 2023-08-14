Мужчину задержали в Геленджике Фото из архива КП

В Краснодаре вор угрожал ножом охраннику магазина. Мужчину задержали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло в гипермаркете на улице Минской. Охранник заметил, как один из покупателей похитил электробритву, спрятал под футболку и прошел мимо кассы. Тогда мужчина попытался задержать вора. Он догнал его на улице Каляева, но похититель достал нож и начал угрожать им. После этого вор сбежал.

«Полицейские установили личность злоумышленника. Оперуполномоченные выяснили, что 36-летний ранее судимый житель Адыгеи, причастный к разбойному нападению, задержан их коллегами из Геленджика по подозрению в двух кражах из салонов автомобилей в городе-курорте», – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Как выяснилось, мужчину ранее ловили на разбое и 22 кражах в Краснодаре и Геленджике. Он похитил аудиотехнику, мужскую барсетку с деньгами и травматическим пистолетом.

«При дальнейшей проверке установлена причастность злоумышленника еще к 20 фактам краж мелкой бытовой техники из торговых точек Краснодара. В большинстве случаев мужчина похищал электробритвы», – рассказали в городском управлении МВД.

Уточняется, что ущерб от краж составил около 200 тысяч рублей.