Кинотеатр «Аврора» Фото из архива КП

Мэрия Краснодара через суд уточнит границы участка вокруг кинотеатра «Аврора». Городская администрация подала иск к региональному управлению Росреестра о признании реестровой ошибкой информации в ЕГРН о площади и местоположении границ участка вокруг «Авроры». Третьим лицом в споре выступает фирма Сергея Галицкого, которая реконструирует кинотеатр.

Власти Краснодара требуют установить площадь и границы участка согласно межевому плану от 19 мая 2021 года. В настоящее время других подробностей в материалах дела нет, пишет «Ъ-Кубань». В сведениях публичной кадастровой палаты площадь участка составляет 3730 квадратных метров.

Предварительное судебное заседание назначено на 9 октября 2023 года.

Напомним, в 2015 году кинотеатр «Аврора» закрыли на реконструкцию. В 2019 году администрация заключили концессионное соглашение по реставрации с компанией Сергея Галицкого. Планировалось, что работы завершат к концу 2024 года.

В декабре 2022 года фирма сообщила о том, что не сможет завершить реконструкцию «Авроры» из-за западных санкций. В январе 2023 года мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что кинотеатр восстановят в прежнем виде. Работы продолжит фирма Сергея Галицкого.

Сейчас проект реконструкции находится на стадии проектирования.