Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 7:36

Мэрия Краснодара через суд уточнит границы участка вокруг кинотеатра «Аврора»

Власти Краснодара подали иск об установлении площади и границ участка вокруг кинотеатра «Аврора»
Светлана ОВДЕЙ
Кинотеатр «Аврора» Фото из архива КП

Кинотеатр «Аврора» Фото из архива КП

Мэрия Краснодара через суд уточнит границы участка вокруг кинотеатра «Аврора». Городская администрация подала иск к региональному управлению Росреестра о признании реестровой ошибкой информации в ЕГРН о площади и местоположении границ участка вокруг «Авроры». Третьим лицом в споре выступает фирма Сергея Галицкого, которая реконструирует кинотеатр.

Власти Краснодара требуют установить площадь и границы участка согласно межевому плану от 19 мая 2021 года. В настоящее время других подробностей в материалах дела нет, пишет «Ъ-Кубань». В сведениях публичной кадастровой палаты площадь участка составляет 3730 квадратных метров.

Предварительное судебное заседание назначено на 9 октября 2023 года.

Напомним, в 2015 году кинотеатр «Аврора» закрыли на реконструкцию. В 2019 году администрация заключили концессионное соглашение по реставрации с компанией Сергея Галицкого. Планировалось, что работы завершат к концу 2024 года.

В декабре 2022 года фирма сообщила о том, что не сможет завершить реконструкцию «Авроры» из-за западных санкций. В январе 2023 года мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал, что кинотеатр восстановят в прежнем виде. Работы продолжит фирма Сергея Галицкого.

Сейчас проект реконструкции находится на стадии проектирования.