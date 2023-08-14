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НовостиПроисшествия14 августа 2023 7:50

Жители Сочи нашли в устье реки гранату времен войны

Боеприпас вывезли подальше от курорта и уничтожили в безопасном месте
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
В вечернее время местные жители в устье реки Сочи заметили предмет, похожий на боеприпас со следами коррозии

В вечернее время местные жители в устье реки Сочи заметили предмет, похожий на боеприпас со следами коррозии

В Сочи взрывотехники Росгвардии уничтожили гранату периода Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли местные жители в устье реки и сообщили в правоохранительные органы.

«Прибывшие на место взрывотехники ОМОН «Зверобой-Юг» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю установили, что это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны», - сообщили в пресс-службе Росгвардии Краснодарского края.

Росгвардейцы транспортировали гранату из реки. Боеприпас уничтожили.