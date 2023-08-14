Мужчина признал вину Фото из архива КП

Жителя Усть-Лабинска оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, 3 июля мужчина прокомментировал публикацию о похоронах участника СВО. Он разместил оскорбления под постом, в котором сообщалось о времени и месте захоронения погибшего бойца.

«В судебном заседании мужчина вину признал, в содеянном раскаялся. Постановлением суда он признан виновным в совершении административного правонарушения», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Теперь за комментарий мужчина выплатит 30 тысяч рублей.