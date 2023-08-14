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НовостиОбщество14 августа 2023 8:23

Многодетные семьи смогут парковаться в Краснодаре бесплатно

Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре муниципальные парковки сделают бесплатными для многодетных семей. Чтобы оформить льготу на муниципальные парковки, нужно внести данные автомобиля в специальный реестр через МФЦ, дептранс или Госуслуги.

- Время от момента подачи заявления до начала действия льготы занимает до 20 дней. Машину можно оставлять на парковке бесплатно на три часа. Срок действия — три года, - сообщили в мэрии.

Оформить льготу бесплатной парковки по-прежнему также могут участники войны, Герои Советского Союза, Герои РФ, полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда региона.