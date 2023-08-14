Стадион «Динамо» в Краснодаре открыли 12 августа после реконструкции Фото: t.me/kondratyevvi

Аллею спортивной славы создадут возле стадиона «Динамо» в Краснодаре. Участок, прилегающий к спорткомплексу, благоустроят со стороны улицы Коммунаров.

«На этом участке планируется выполнить благоустройство и создать аллею спортивной славы «Динамо» со спортивными элементами», – сообщил «РБК Краснодар» замминистра физкультуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин.

Напомним, стадион «Динамо» в Краснодаре открыли 12 августа после реконструкции. Для спортсменов создали все условия для занятий легкой атлетикой, единоборствами, художественной гимнастикой, волейболом, футболом, теннисом – всего по 15 видам.