Мэр Сочи поручил убрать лишнюю рекламу в микрорайоне Блиново

Здесь планируют обновить всю парковую мебель

Мэр Сочи Алексей Копайгородский продолжает утренние обходы по курорту. В этот раз глава города посетил микрорайон Блиново. Алексей Копайгородский поручил убрать всю лишнюю реклама на въезде.

«Поручил обновить павильоны на муниципальной сельскохозяйственной ярмарке и заасфальтровать подъездную дорогу к ней — такие просьбы звучали от жителей», - отметил мэр Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», здесь планируют обновить всю парковую мебель. Также на общественных территориях заменят покрытие.

«Под благоустройство наметили территорию у дома дома №6 на улице Лесной, а у дома №24 приведем в порядок ливневку», - заключил Алексей Копайгородский.