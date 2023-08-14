Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+33°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 9:04

Мэр Сочи поручил убрать лишнюю рекламу в микрорайоне Блиново

Алексей Копайгородский провел рабочий обход в микрорайоне Блиново
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Здесь планируют обновить всю парковую мебель

Здесь планируют обновить всю парковую мебель

Мэр Сочи Алексей Копайгородский продолжает утренние обходы по курорту. В этот раз глава города посетил микрорайон Блиново. Алексей Копайгородский поручил убрать всю лишнюю реклама на въезде.

«Поручил обновить павильоны на муниципальной сельскохозяйственной ярмарке и заасфальтровать подъездную дорогу к ней — такие просьбы звучали от жителей», - отметил мэр Сочи.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», здесь планируют обновить всю парковую мебель. Также на общественных территориях заменят покрытие.

«Под благоустройство наметили территорию у дома дома №6 на улице Лесной, а у дома №24 приведем в порядок ливневку», - заключил Алексей Копайгородский.