Сбер: Женщины в южных регионах в 2 раза чаще стали оплачивать покупки кредитной картой

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Традиционно в летний период жители Юга России и Северного Кавказа активнее совершают покупки туристических путевок, крупной бытовой техники, обновляют гардероб, а также делают ремонт в квартирах и загородных домах. В том числе одним из трендов последних лет стало использование для покупок в маркетплейсах и на кассах магазинов кредитных карт банков с использованием преимуществ льготного периода.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка

Лариса Николаевна Безделева, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«По данным СберИндекса, потребительская активность на Юге России и Северном Кавказе растет уже несколько месяцев подряд. Мы также фиксируем рост спроса практически на все виды кредитования. Ключевым драйвером остается ипотека, на долю которой приходится более половины оформленных кредитов. При этом, в летний период весомо чаще оформляют кредитные карты как в отделениях банка, так и онлайн. В сравнении с июлем 2022 года жители Юга России и Северного Кавказа в прошлом месяце в 1,5 раза чаще оформляли кредитные карты. Отмечу, что женщины за год в среднем стали в 2 раза чаще ими пользоваться, а обьём торгового оборота вырос в среднем на 70% и составил около 22 млрд рублей. Среди регионов здесь лидируют Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Дагестан и Кабардино-Балкария».

Сбербанк в июле продолжил наращивать выдачи розничных кредитов в стране: за месяц объем выданных физлицам ссуд вырос до 758 млрд рублей с 720 млрд рублей месяцем ранее, говорится в отчете банка по РСБУ. Портфель потребительских кредитов прибавил 1,8% за месяц, или 10,2% с начала года, и составил 3,8 трлн рублей. Портфель кредитных карт на конец июля превысил 1,3 трлн рублей, в июле рост портфеля ускорился до 4,5% с 2,7% месяцем ранее, а рост с начала года превысил 19%.