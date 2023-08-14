На Кубани в реке утонула 30-летняя женщина. Фото: t.me/leningradadmin.

На Кубани в реке Челбас утонула 30-летняя женщина. Несчастный случай произошел в поселке Образцовом.

«13 августа в поселке Образцовом погибла 30-летняя девушка. Причины и обстоятельства смерти устанавливаются», - сообщили в пресс-службе администрации Ленинградского района.

Уточняется, что местным жителям и туристам необходимо обращать внимание на береговые запрещающие знаки и не купаться в потенциально опасных местах.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что за выходные на Кубани утонули три человека.