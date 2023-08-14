В «Орлёнке» 400 детей примут участие в межрегиональном инклюзивном фестивале «Футбол – школа жизни»

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Во Всероссийском детском центре с 14 по 17 августа 2023 года пройдёт этап Межрегионального детского инклюзивного фестиваля «Футбол – школа жизни» – проект Благотворительного фонда «Под флагом добра», реализуемый в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации. В событии примут участие 400 детей из разных регионов страны.

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» 15 августа состоится торжественное открытие этапа Межрегионального фестиваля «Футбол – школа жизни», который продлится с 14 по 17 августа 2023 года. Участниками проекта станут 400 детей в возрасте 13-16 лет, в том числе с отклонениями в здоровье.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Главное событие фестиваля – трёхдневный футбольный турнир, ведущим которого выступит комментатор МАТЧ ТВ Артём Шмельков.

В программе фестиваля также предусмотрена работа творческих мастер-классов, где ребята смогут попробовать свои силы в разработке дизайна формы футбольной команды, создать коллаж «Космический футбол», составить меню правильного питания для юного футболиста.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

«Цель Межрегионального фестиваля «Футбол – школа жизни» – широкое вовлечение детей, в том числе с ОВЗ, в систематические занятия физической культурой, реализация их права на развитие, воспитание и образование, формирование и укрепление здоровья подрастающего поколения. Мы хотим доказать, что заниматься физкультурой и спортом с учётом состояния своего здоровья может и должен каждый», – прокомментировала открытие фестиваля директор Благотворительного фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова.

В «Орлёнке» юных футболистов ждут мастер-классы двукратного чемпиона России, трёхкратного обладателя Кубка России, мастера спорта Дмитрия Сенникова и мастера спорта международного класса, экс-вратаря сборной России, серебряного призёра Универсиады в составе студенческой сборной России Елены Рыжиковой.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Кроме того, орлята примут участие в творческой встрече с актёром театра и кино Вячеславом Морозовым, пройдут интеллектуальный квиз на тему футбола и включатся в диско-музыкальную программу с российским певцом Михаилом Гребенщиковым.

Завершится фестиваль 17 августа: участникам будут вручены подарки, победителям – медали, кубки и ценные призы Российского футбольного союза.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Мероприятия фестиваля «Футбол – школа жизни» проводятся при поддержке официального спонсора ОАО «Российские железные дороги».