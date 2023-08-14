Туристка сломала голеностоп в горах Сочи

На базе ЮРПСО МЧС России туристку передали врачам скорой помощи.

12 августа в 16:30 спасателям пришлось эвакуировать туристку. 65-летняя жительница Сочи отправилась в поход. Но в один момент поскользнулась на мокрой от дождя тропе. Женщина получила открытый перелом голеностопа. Это произошло на вершине хребта Ачишхо.

«Около 3 часов ночи спасатели обнаружили пострадавшую, оказали ей доврачебную помощь – иммобилизировали поврежденную конечность, наложив шину. После этого на носилках с применением альпинистского снаряжения начали спуск туристки по крутому склону к озеру Зеркальному. Работу осложняли плохие погодные условия: сильный дождь и гроза», - отметили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Однако эвакуировать ее удалось только 13 августа в 07:35. Из Сочи вылетел вертолет Ка-32 вместе с медиком. Очинку подняли на борт воздушного судна, а медработник оказал доврачебную помощь. Женщине сделали укол обезболивающего препарата.

На базе ЮРПСО МЧС России туристку передали врачам скорой помощи.