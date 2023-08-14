Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Кореновском районе в ДТП пострадали три человека, в том числе двое детей. Авария произошла 13 августа около 19:00 на трассе М-4 «Дон».

Предварительно, 32-летний водитель Kia Rio, превысив скорость не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение. После этого легковушка столкнулась с ГАЗ 33021 под управлением 55-летнего мужчины.

«В результате происшествия пассажиры автомобиля Kia Rio – 33-летняя женщина и два мальчика 7 и 10 лет – были травмированы, им назначено амбулаторное лечение», –сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

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