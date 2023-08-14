Смена «Время Добра» стартует в молодежном форуме «Регион 93» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Смена «Время Добра» стартует в молодежном форуме «Регион 93». Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Последняя смена 2023 года пройдет с 14 по 19 августа.

Участниками станут 400 добровольцев муниципальных штабов #МЫВМЕСТЕ, активистов волонтерских центров, представителей корпоративного добровольчества и потенциальных волонтеров Всемирного фестиваля молодежи 2024 года.

В течение смены организуют встречи с представителями краевого министерства ТЭК и ЖКХ, министерства физической культуры и спорта региона, российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, ассоциации волонтерских центров, краевых вузовских волонтерских центров.

«Состоятся мастер-классы от благотворительных фондов и некоммерческих организаций края», – отметили в пресс-службе краевой администрации.

Напомним, кубанский молодежный форум «Регион 93» проходит в урочище Крымская поляна в Северском районе. Мероприятие нацелено на развитие потенциала молодежи, получение полезных знаний и навыков для самореализации.