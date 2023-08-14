В Краснодаре организаторам нарколаборатории дали 33 года на двоих

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Краснодаре осудили организаторов нарколаборатории. Подсудимым дали 33 года на двоих. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, Андрей Мусиенко и Андрей Тевс вместе с другими участниками преступной группировки занимались незаконным производством наркотиков. В апреле 2021 года Мусиенко нашел в Крымском районе дом, который выставили на продажу. После этого мужчина получил на электронный кошелек более 1 650 000 рублей в виде цифровой валюты Биткоин для покупки помещения.

В доме организовали лабораторию для производства наркотиков. После этого запрещенные вещества планировали распространять тайниковыми закладками в Краснодарском крае.

«После того, как дом был куплен, подсудимые оборудовали в нем нарколабораторию, в которой из привезенных им материалов изготавливали наркотик и фасовали его по пакетам для распространения. Таким образом ими было произведено более 10 кг наркотика, который они расфасовали в 21 полимерный пакет», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Позже полицейские обнаружили и изъяли наркотик. Запрещенное вещество нашли в заброшенном здании.

Суд признал подсудимых виновными. Мусиенко назначили 17 лет лишения свободы со штрафом 100 тысяч рублей. Тевс приговорен к 16 годам.

«Отбывать наказание осуждение будут в колониях строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», – уточнили в Объединенной пресс-службе краевых судов.