Проводится доследственная проверка Фото из архива КП

В Краснодаре водитель электросамоката сбил женщину с ребенком и скрылся. Виновного ищут, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло 12 августа на пересечении улиц Красной и Карасунской. Неизвестный водитель электросамоката наехал на женщину с ребенком. В результате пешеходы получили травмы. Сам водитель не оказал помощь и скрылся.

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личности управлявшего электросамокатом, а также всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе краевого управления СК РФ.