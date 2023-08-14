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НовостиПроисшествия14 августа 2023 10:56

В Краснодаре водитель электросамоката сбил женщину с ребенком и скрылся

Следком Кубани проводит проверку после ДТП с электросамокатом в Краснодаре, в котором пострадали женщина и ребенок
Светлана ОВДЕЙ
Проводится доследственная проверка Фото из архива КП

Проводится доследственная проверка Фото из архива КП

В Краснодаре водитель электросамоката сбил женщину с ребенком и скрылся. Виновного ищут, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло 12 августа на пересечении улиц Красной и Карасунской. Неизвестный водитель электросамоката наехал на женщину с ребенком. В результате пешеходы получили травмы. Сам водитель не оказал помощь и скрылся.

«Следственным отделом по Западному округу города Краснодара СКР по краю организована доследственная проверка. Следователем проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление личности управлявшего электросамокатом, а также всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе краевого управления СК РФ.