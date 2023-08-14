Три поселения газифицировали в Тимашевском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Тимашевском районе построили новый газопровод. В муниципалитете газифицировали три поселения. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Специалисты, в частности, газифицировали поселки Красноармейский, Новый и Октябрьский. В населенных пунктах насчитывается 171 дом. В них проживают 450 человек.

Газопровод высокого давления построили на средства из краевого бюджета. Его протяженность составила 11,2 км. В настоящее время подключены первые дома по улице Почтовой.

«Мы продолжаем работу по газификации наших поселков и станиц. В планах до конца года подвести газ к порядка 17 тысячам участкам», – отметил глава региона.

Всего на Кубани газ подвели к 33,3 тыс. участкам. Жители подали более 87,1 тыс. заявлений с начала программы догазификации. В настоящее время в регионе заключили 58,4 тыс. договоров на подключение.