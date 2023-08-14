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НовостиОбщество14 августа 2023 11:49

Кубанским виноделам продлят повышенный налоговый вычет до 2026 года

Губернатор Кубани поддержал решение продлить повышенный налоговый вычет для виноделов
Светлана ОВДЕЙ
Кубанским виноделам продлят повышенный налоговый вычет до 2026 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанским виноделам продлят повышенный налоговый вычет до 2026 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанским виноделам продлят повышенный налоговый вычет до 2026 года. Глава региона поддержал поручение, которое дал Президент РФ Правительству.

По словам губернатора, это поддержит виноделов, позволит им платить низкий акцизный налог – около 1 рубля с литра продукции. Производители смогут реинвестировать сэкономленные налоги, в закладку новых виноградников, закупить оборудование или продвигать продукцию.

«Но это при условии, что предприятия применяют технологию полного цикла – выращивают, перерабатывают виноград и производят вино», – отметил Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае насчитывается около 30 тысяч га виноградников. Весной в регионе заложили 1340 га, а осенью – еще 600 га. Отмечается, что на Кубани используют не менее 65% отечественных саженцев.

Ежегодно в крае появляется около двух тысяч га новых плантаций. Аграриям компенсируют из регионального бюджета 40% затрат – более 1 миллиарда рублей.

В настоящее время Краснодарский край лидирует среди регионов России по количеству винодельческой продукции. В регионе производят 42% вина и 43% шампанского.