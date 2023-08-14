Кубанским виноделам продлят повышенный налоговый вычет до 2026 года Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанским виноделам продлят повышенный налоговый вычет до 2026 года. Глава региона поддержал поручение, которое дал Президент РФ Правительству.

По словам губернатора, это поддержит виноделов, позволит им платить низкий акцизный налог – около 1 рубля с литра продукции. Производители смогут реинвестировать сэкономленные налоги, в закладку новых виноградников, закупить оборудование или продвигать продукцию.

«Но это при условии, что предприятия применяют технологию полного цикла – выращивают, перерабатывают виноград и производят вино», – отметил Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае насчитывается около 30 тысяч га виноградников. Весной в регионе заложили 1340 га, а осенью – еще 600 га. Отмечается, что на Кубани используют не менее 65% отечественных саженцев.

Ежегодно в крае появляется около двух тысяч га новых плантаций. Аграриям компенсируют из регионального бюджета 40% затрат – более 1 миллиарда рублей.

В настоящее время Краснодарский край лидирует среди регионов России по количеству винодельческой продукции. В регионе производят 42% вина и 43% шампанского.