В Крымском районе Кубани пожарные потушили загоревшийся мусор. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крымском районе Кубани загорелся мусор. К месту возгорания сразу же выехали пожарные.

« В 12:34 подразделения Крымского пожарно-спасательного гарнизона прибыли к месту. Им удалось установить, что произошло возгорание мусора на площади 50 квадратных метрах», - сообщили в пресс-службе главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в 13:15 пожарные полностью ликвидировали огонь. К этому от МЧС России привлекалось пять человек личного состава и одна единица техники.